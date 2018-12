Am 3. Dezember feierte Ozzy Osbourne ("Memoirs of a Madman") seinen 70. Geburtstag. Um in Form zu bleiben, geht er laut dem britischen Blatt "The Mirror" täglich ins Fitnessstudio. Dort verbrennt er dann offenbar auch die Kalorien, die er durch eine andere Leidenschaft zu sich nimmt: Zwei Eisbecher pro Tag verschlingt er demnach.

"Ich kann nicht aufhören, es zu essen. Ich esse gerne zwei auf einmal", sagte er der Zeitung zufolge über Eiscreme. Und er fügte hinzu: "Ich habe diesen ganzen Müll in meinem Körper: Drogen, Alkohol und den ganzen Rest dieser Scheiße. Daher versuche ich, bei Verstand zu bleiben und mich fit zu halten, also trainiere ich jeden Tag. Um ehrlich zu sein, ich sollte tot sein", wird er weiter zitiert. Sein Arzt bescheinige ihm ein gutes Herz, verrät Osbourne weiter und erklärt: "Ich fühle mich großartig."

Eis gibt's auch im Krankenhaus

Im Oktober musste der Sänger einige Konzerte absagen und sich stattdessen ein paar Tage lang in einem Krankenhaus in Los Angeles behandeln lassen. Er hatte sich eine lebensbedrohliche Infektion am rechten Daumen zugezogen. Der Zeitung "The Daily Star" erklärte er damals, dass wohl eine fehlerhaft durchgeführte Maniküre ihn beinahe das Leben gekostet hätte. "Das Lustige ist, sie glauben, ich hätte es von einer Maniküre bekommen!", so Osbourne. Die Ärzte hätten ihm gesagt, dass die Infektion bereits in seinen Blutkreislauf gelangt war und er hätte sterben können. Ein Foto, das er aus der Klinik postete, zeigte ihn dann mit einem Eis in der gesunden Hand.