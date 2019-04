Frühlingshafter Auftritt von Padma Lakshmi (48, "Das letzte Gefecht"): Beim "Women in the World"-Gipfel in New York trug die Schauspielerin ein trägerloses Kleid mit Blumen-Print. Die Robe lag eng an und brachte so die Figur der 48-Jährigen hervorragend zur Geltung. Ein schwarzer Blazer, der nur über die Schultern geworfen war, schützte vor kühleren Temperaturen und bildete einen tollen Kontrast zu den vielen Farben des Kleides.

Dazu kombinierte Lakshmi schwarze Riemchen-High-Heels und eine dezente Kette mit goldenem Anhänger. Den Rest des Looks hielt sie natürlich: Sie verzichtete auf weiteren Schmuck und ließ die dunklen Haare leicht gewellt über die Schultern fallen. Beim Make-up entschied sie sich für einen dünnen Lidstrich sowie Mascara und legte den Fokus mit einem hellen Rot klar auf die Lippen.