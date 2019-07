"Ich versuche einfach, alles in Maßen zu genießen", erklärt Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski (34) ihre Ernährungsphilosophie am Rande einer Veranstaltung von Magnum. Die 34-Jährige hat zum 30. Geburtstag der Eis-Marke das "House of Play" in Berlin mit eröffnet und spricht im Interview über Lebensfreude, den perfekten Bikini und ihre Styling-Tipps für den Sommer.

Was sind Ihre Styling-Tipps für die heißen Tage?

Palina Rojinski: Nicht zu viel stylen! Bei der Hitze ist weniger mehr. Also weniger Accessoires und weniger von allem. Das heißt jetzt nicht, dass man nackt rumlaufen soll, aber wenn es wirklich so heiß ist wie in den vergangenen Tagen, dann trage ich am liebsten luftig und wenig.

Welche Outfits tragen Sie im Sommer am liebsten?

Rojinski: Luftige Kleider aus Naturfasern. Und natürlich Bikini.

Wie viele Bikinis haben Sie im Schrank?

Rojinski: Viele, wie wahrscheinlich jede Frau. Obwohl der Bikini-Kauf eigentlich immer ein Graus ist, hofft man ja doch noch den perfekten zu finden.

Was raten Sie Frauen, die sich unsicher im Bikini fühlen?

Rojinski: Niemand ist perfekt! Man kann ein Model aussuchen, das die Vorzüge betont. Ansonsten: einfach den Sommer genießen und sich von dem bisschen Cellulite, Speck oder was auch immer nicht den Spaß vermiesen lassen. Denn Lebensfreude strahlt am schönsten!

Hadern auch Sie manchmal mit Ihrem Körper?

Rojinski: Na klar! Wer nicht? Ich kenne niemanden, der nicht irgendwas an sich auszusetzen hat und das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen - gerade in Zeiten von Social Media, wo alles und jeder immer perfekt wirkt. Niemand ist perfekt und kein Leben ist so aufregend und vollgepackt wie einem der Einblick auf Instagram suggeriert. Also nicht falsch verstehen: Ich nutze Instagram und Co. selbst sehr gerne, aber man darf das echte Leben nicht aus den Augen verlieren. Die Balance ist wichtig.

Wie diszipliniert sind Sie in Sachen Ernährung?

Rojinski: Ich ernähre mich gerne bewusst. Ich kenne mich inzwischen auch ein bisschen aus und weiß was mir gut tut. Deswegen brauche ich keine Disziplin, um mich gut zu ernähren. Ich esse aber eben auch mal einen Burger, wenn ich totale Lust darauf habe.

Auf welche Kaloriensünde können Sie nicht verzichten?

Rojinski: Auf nichts! Ich versuche einfach, alles in Maßen zu genießen. Aber ich finde auch, im Sommer gilt Eiscreme nicht als Sünde. Das ist ein Grundnahrungsmittel!

Treiben Sie regelmäßig Sport?

Rojinski: Ja, ich liebe Sport und es tut mir einfach gut, wenn mein Körper fit ist. Ich liebe Yoga, mache aber auch Krafttraining mit meiner Trainerin. Und ich liebe Kickboxen. Das Kickboxtraining ist das härteste, aber danach bin ich einfach ausgepowert und glücklich.