Beauty-Produkte sowie Parfüm haben natürliche Feinde: Licht, Wärme und Feuchtigkeit. So bewahrt man Kosmetik im Sommer richtig auf.

Wie bewahrt man Parfüm-Flakons und Kosmetik-Produkte richtig auf? Diese Frage stellt sich eigentlich das ganze Jahr über. Doch vor allem im Sommer sind einige Maßnahmen bei der Lagerung von Beauty-Produkten erforderlich, damit wir lange Freude daran haben. Hier kommen die wichtigsten Tipps zur Kosmetikaufbewahrung in den sommerlichen Monaten.

Alltägliche Beauty-Produkte erweisen sich bei hohen Temperaturen als besonders empfindlich. Bei Hitze können wichtige Inhaltsstoffe von Cremes, Seren sowie Make-up und Aromen von Parfüm verloren gehen. Dekorative und pflegende Kosmetik kann schneller verderben und uns dadurch auch schaden, wenn sich zum Beispiel Schimmel auf einer Lidschatten-Palette bildet.

Tipp Nummer eins (der auch in allen anderen Jahreszeiten unerlässlich ist): Vor dem Auftragen von Kosmetik sollte man sich gründlich die Hände waschen, um keine Keime und Bakterien ins Produkt zu bringen. Zudem sollte darauf geachtet werden, Pinsel und Schwämmchen regelmäßig und gründlich zu reinigen.

Badezimmer als Aufbewahrungsort?

Was wir uns außerdem merken können: Das Badezimmer ist in der Regel nicht der perfekte Aufbewahrungsort. So sollte man beispielsweise Produkte wie Mascara und Puder unbedingt vor Feuchtigkeit und Nässe schützen. Vor allem für Puder und andere trockene Produkte wie Lidschatten oder Rouge ist Wasserdampf schädlich, im schlimmsten Fall kann sich sogar Schimmel an der Oberfläche bilden.

Sonnenlicht, nein danke!

Lippenstifte, Cremes und Seren sollte man vor Lichteinfall schützen. Diese Produkte sollten am besten im Dunkeln bei Raumtemperatur aufbewahrt werden. Dafür eignet sich ein Ort, an dem sie vor Sonneneinstrahlung und übermäßiger Wärme geschützt sind. Das Fensterbrett im Bad ist dazu die schlechteste Idee, viel besser eignet sich eine abgeschlossene Kiste aus Plastik oder Metall, die im Badezimmerschränkchen aufbewahrt werden kann.

Bei Produkten, die als Sonnenschutz verwendet werden, ist es wichtig zu wissen, dass der Lichtschutz mit der Zeit abnimmt. Als Faustregel: Ein Jahr sind solche Produkte circa haltbar. Auch hier sollte darauf geachtet werden, dass sie bei der Aufbewahrung keinen hohen Temperaturen und Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

So bleibt das Parfüm lange haltbar

Parfümflakons werden gerne sichtbar und dekorativ im Badezimmer aufgestellt, das ist aber ein Fehler. Sonnenlicht, Wärme und Feuchtigkeit sind die größten Feinde von Düften. Am längsten bleibt das Lieblingsparfüm haltbar, wenn es im Dunkeln und vor Wärme geschützt aufbewahrt wird.

Im Sommer kann es daher hilfreich sein, Parfüm im Kühlschrank aufzubewahren. Die niedrigen Temperaturen unterstützen es, den Trennprozess der Schlüsselbestandteile des Duftes zu verlangsamen. Aber auch hier ist Vorsicht geboten, wenn zu viel Feuchtigkeit im Kühlschrank herrscht oder die Temperatur zu niedrig ist. Meist ist der ideale Aufbewahrungsort für die Flakons eine Schublade im kühlen und abgedunkelten Schlafzimmer. Zum Reisen empfiehlt es sich, einen Flakon in Reisegröße oder einen Mini-Zerstäuber zu besorgen, damit die Original-Flasche zu Hause bleiben kann.

Und was ist mit Nagellack?

Nagellack gehört auf keinen Fall in den Kühlschrank, dort kühlt der Lack zu schnell aus. Das ist schlecht für die Konsistenz. Außerdem sollte man darauf achten, dass die Fläschchen immer fest verschlossen sind, damit der Nagellack nicht austrocknet. Auch hier eignet sich als Aufbewahrungsort am besten eine kleine, verschlossene Kiste, die man in ein Schränkchen stellen kann.