Paris Fashion Week 2022 Skurriler Look von Balenciaga: Kim Kardashian zeigt sich komplett in Klebeband eingewickelt

Kim Kardashian ist für ihre extravaganten Outfits bekannt. Auf der Paris Fashion Week zeigte sie sich nun im skurrilen Klebeband-Look von Balenciaga.

Kim Kardashian hat über die Jahre hinweg eine echte Mode-Metamorphose hingelegt. Bekannt geworden als Trash-Sternchen und beste Freundin von It-Girl Paris Hilton, bescherte ihr ein Sex-Tape mit Ex-Freund Ray Jay den Aufstieg in den Reality-TV-Olymp. Lange nahm man die Kardashians gar nicht ernst, doch heute ist Kim eine echte Ikone – unter anderem für das Haute-Couture-Label Balenciaga.

Schon auf der Met Gala 2021 zeigte sich die Selfmade-Milliardärin in einem skurrilen Ganzkörper-Kleid des Labels: Einer Mischung zwischen Fechtmeisterin und Dementor. Und auch beim Release des Albums "Donda" ihres Ex-Mannes Kanye West erschien sie in im Balenciaga Brautkleid, um vor Millionen Menschen eine zweite Fake-Hochzeit mit ihm zu feiern. Nun zeigte sie sich am Wochenende auf der Paris Fashion Week im dritten skurrilen Look: Komplett eingewickelt in Klebeband.

Warn-Tape mit Label-Aufdruck

Auf der Fashionshow des Labels erschien Kim Kardashian komplett eingewickelt in gelbem Tape mit Allover-Audruck des Label-Namens. Selbst die Handtasche der 40-Jährigen wurde beklebt. Auf Instagram zeigte Kardashian, wie der Look zustande kam: Darunter trug sie einen schwarzen Overall, der bis unter den Hals reichte und sogar bis über die Schuhe ging. Vier Assistent:innen wickelt sie danach komplett mit dem gelben Klebeband ein.

Klar konnte die angehende Anwältin sich im Tape-Look nur schwer bewegen, geschweige denn hinsetzen. Als sie in der ersten Reihe neben Mode-Ikone Anna Wintour Platz nehmen wollte, staunte auch die nicht schlecht über die Aufmachung. "Soll ich noch eine Minute stehen bleiben, bevor ich alles aufreiße?", fragte Kardashian bewegungsunfähig, wie auf Instagram zu sehen ist.

Follower:innen des Fashion-Accounts "Diet Prada", der den Look am Wochenende besprochen und bewertet hat, zeigen sich begeistert und skeptisch. "Wie geht sie damit pinkeln?", fragte eine Userin zurecht. Die Antwort ist simpel: gar nicht. Nach der Show zeigte Kardashian, wie das Outfit nach dem Ausziehen aussah – völlig zerrissen.

