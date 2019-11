Look des Tages

Paris Hilton (38) weiß ihren weiblichen Charme in Szene zu setzen. Das Model erschien am Samstag bei der GO Campaign Gala in Hollywood in einem glamourösen Paillettenkleid mit tiefem V-Dekolleté. Weitere Highlights waren die glitzernden Fransen an ihrem Saum sowie die durchsichtige Partie an ihrer Taille, die ihren straffen Bauch leicht hervorblitzen ließ.

Dazu kombinierte Hilton ein paar silberne Glitzer-Pumps sowie eine silberne Armbanduhr und dazu passende Ohrstecker. Ihre lange, platinblonde Mähne legte sie sich geglättet über die Schultern. Beim Make-up betonte sie besonders ihre Augenpartie durch schwarze Mascara, Eyeliner und Glitzer-Lidschatten.