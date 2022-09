Pretty in Pink: Paris Hilton auf dem Laufsteg in Mailand.

Paris Hilton hat auf dem Versace-Laufsteg bei der Mailänder Fashion Week einen glamourösen Barbie-Look ganz in Pink präsentiert.

Keine geringere als Paris Hilton (41) ist am vergangenen Freitagabend über den Laufsteg bei der aktuellen Fashion Week in Mailand stolziert. Die Hotelerbin präsentierte sich im Rahmen der Modenschau von Versace in einem glamourösen Barbie-Look ganz in Pink. Ein enges Paillettenkleid mit tiefem Dekolleté und zarten Spaghettiträgern brachte den durchtrainierten Körper der 41-Jährigen schön zur Geltung.

Dazu trug Hilton einen ebenfalls knallpinken Tüllschleier mit silbernem Diadem sowie dazu passende Handschuhe und spitze Pumps mit hohem Absatz. Ohrstecker, eine Halskette mit Sternanhänger und Ringe in Silber sorgten für noch mehr Glamour.

Stars laufen für Versace

Ihre blonden Haare ließ sie sich glatt gestylt über die Schultern fallen. Zu ihrem schillernden Outfit erhielt das Model ein intensives Make-up mit Rosa-Tönen. Am Freitagabend liefen auch weitere Berühmtheiten über den Laufsteg von Versace, darunter die beiden Modelschwestern Gigi (27) und Bella Hadid (25).