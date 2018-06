Am Wochenende ging es rund auf der französischsprachigen Karibikinsel Saint-Barthélemy, besser bekannt als St. Barts. Der Hilton-Clan war vor Ort und hat Hochzeit gefeiert! Doch es war nicht Paris Hilton (37), die "Ja" gesagt hat. Ihr kleiner Bruder Barron Hilton (28) hat den Bund fürs Leben geschlossen. Er heiratete Tessa Gräfin von Walderdorff (24). Und Paris und Co. haben das freudige Ereignis in den sozialen Netzwerken ausgiebig dokumentiert.

"Ich liebe meine wunderschöne Familie"

Paris Hilton veröffentlichte am Sonntag zunächst eine Bilderstrecke des Brautpaares auf Instagram und kommentierte sie mit den Worten "Mr. & Mrs. Hilton". Barron und Tessa stehen vor der Kirche, umarmen und küssen sich. Die Braut trug ein bodenlanges, weißes Hochzeitskleid, mit ausladendem Tüllrock, perlenbesticktem Oberteil und einem Schleier im hochgesteckten Haar. Der Bräutigam war ebenfalls in Weiß gehüllt. Beide strahlen mit der Sonne um die Wette.

Ein weiteres Bild zeigt den Hilton-Clan mit dem Brautpaar. Mama Kathy Hilton (59) trug ein bodenlanges, schulterfreies, hellblaues Kleid samt Sommerhut auf dem Kopf, auch Papa Richard Howard Hilton (62) ist zu sehen. Nicky Hilton (34) entschied sich für ein kurzes, hellblaues Kleid, an ihrer Seite ist Ehemann James Rothschild (33) zu erkennen. Paris Hilton setzte auf ein bodenlanges, blaues Blumenkleid, dessen Rock mit Rüschen versehen war. Ihr Verlobter Chris Zylka (33) war ganz in Schwarz gekleidet. "Ich liebe meine wunderschöne Familie", schwärmte Paris über das Foto.

Ob der jüngste Hilton-Spross, Conrad Hughes Hilton (24), ebenfalls bei der Hochzeit anwesend war, geht aus den Fotos nicht hervor.

Deutsche Wurzeln

Barron Hilton und Tessa Gräfin von Walderdorff hatten sich Ende September 2017 verlobt, wie sie beide auf Instagram bekanntgaben. Sie hatten sich 2016 kennengelernt. Tessa Gräfin von Walderdorff wurde in New York geboren und arbeitet unter anderem als Schriftstellerin. Walderdorff ist der Name eines alten deutschen Adelsgeschlechts. Ihr Vater, Graf Franziskus von Walderdorff ist Fotograf und Filmemacher. Auf seiner Homepage heißt er schlicht Franz Walderdorff, ihre Mutter Sabrina Bruhwiler. Sie ist ebenfalls Künstlerin.