Dress like "Emily in Paris" ist angesagt: Die Baskenmütze darf diesen Frühling in keinem Kleiderschrank fehlen.

Dieser Frühlingstrend ist einfach nur trés chic: Es könnte gut möglich sein, dass "Emily in Paris" für diesen Mode-Hype verantwortlich ist, schließlich steht kaum eine andere Kopfbedeckung derart für französischen Stil. Baskenmützen feiern in diesem Frühjahr ihr großes Comeback auf den Köpfen der Fashionistas. Wer modebegeistert ist und etwas auf sein zeitgemäßes Styling hält, sollte daher jetzt unbedingt eine der kreisrunden Mützen im Kleiderschrank haben.

Lily Collins liebt die Baskenmütze

"Emily in Paris"-Hauptdarstellerin Lily Collins (34) hat sich privat bereits als absoluter Fan des Looks geoutet. Auf ihrem Instagram-Account postete sie zusammen mit Modemacher Harris Reed (26) ein Selfie aus dessen Atelier. Darauf tragen beide eine der angesagten Barett-Mützen, die der Designer für sein Label Nina Ricci entworfen hat.

Woher kommt die Baskenmütze?

Bei einer Barett-Mütze handelt es sich um eine flache Mütze aus Filz- oder Wollgewebe. Ganz klassisch hat die Baskenmütze oben in der Mitte einen kleinen Zipfel. Dieser entsteht bei der traditionellen Herstellungsweise beim Filzen der Mütze und ist das unverzichtbare Merkmal einer echten Baskenmütze.

Im 16. Jahrhundert sollt die Mütze im Baskenland recht verbreitet gewesen sein und daher auch ihren heutigen Namen haben. Geschichtlich ist die Baskenmütze durch die Zeit immer wieder zum politischen Symbol geworden. Doch sie hat auch unabhängig davon ihren festen Platz in der Modegeschichte.

Wie trägt man eine Barett-Mütze richtig?

Besonders lässig wirkt die angesagte Baskenmütze 2023 in Kombination mit offenen Haaren. Um die Mütze richtig auf dem Kopf zu platzieren, wird sie auf einer Seite etwas mehr nach unten gezogen. Eine weiße Bluse sowie eine schwarze Cateye-Sonnenbrille und große Gold-Creolen verleihen der Barett-Mütze die nötige Portion Coolness. Damit strahlt man diesen Frühling garantiert Pariser Chic aus. Der Vorsatz "Dress like a French Girl" (auf Deutsch: Kleide dich, wie ein französisches Mädchen) ist gar nicht mal so schwer umzusetzen. Roter Lippenstift und ein mit Mascara perfektionierter Wimpernaufschlag komplettieren den angesagten Look.