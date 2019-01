Schauspielerin Patricia Clarkson (59, "The Party") brachte am Sonntagabend auffallende Rottöne auf den roten Teppich der diesjährigen Golden Globe Awards in Los Angeles. Die 59-Jährige erschien zur Verleihung in einem Traum aus rot-orange-farbenem Tüll. Ein tiefer Ausschnitt sowie seitliche, mit roten Steinchen besetzte Cut-Outs sorgten für zusätzliche Highlights. Mit langem Rock und leichter Schleppe war ihr das Blitzlichtgewitter sicher.

Clarkson trug zu ihrer farbenfrohen Pracht große silberne Ohrringe mit roten Steinen und einen dazu passenden Ring. Auf weitere Accessoires verzichtete sie. Ihr rotblondes, schulterlanges Haar trug sie offen mit leichten Wellen. Ein natürliches Make-up mit dunkelroten Lippen machen den eleganten Look komplett. Die US-Schauspielerin konnte sich mit ihrer Performance in der Fernsehserie "Sharp Objects" in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin - Serie, Mini-Serie oder TV-Film" durchsetzen und den Golden Globe Award mit nach Hause nehmen.