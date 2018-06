Er kann nicht nur schauspielern: Frauenschwarm Patrick Dempsey (52, "Grey's Anatomy") ist unter die Designer gegangen. Gemeinsam mit dem Fashionlabel Bleusalt aus Malibu hat der 52-Jährige seine erste Mode-Kollektion herausgebracht. "Es war eine Menge harte Arbeit, aber ich bin wirklich stolz und begeistert, diese sechs Teile mit euch zu teilen", schreibt er zu einem Werbevideo auf seiner Instagram-Seite. "Ich finde es super cool."

Mode für jeden Tag

Dempseys Fashion-Kollektion umfasst fünf Kleidungsstücke für Herren und eines für Damen. Gemeinsam mit seiner Frau Jillian (43) entwarf er einen Blazer für Frauen. Für die männliche Fraktion hält die Linie ebenfalls einen Blazer sowie ein Poloshirt, zwei Hosen und eine Mütze bereit - alles in gesetzten Grau- und Sandtönen. Locker und leicht, so beschreibt der einstige "Grey's Anatomy"-Star seine Kollektion. Er könne sie jeden Tag und rund um die Uhr tragen. "Ob ich im Haus herumlungere, raus gehe oder reise", so der Schauspieler.

Die Kleidungsstücke kosten zwischen 50 und 350 US-Dollar (rund 45 bis 300 Euro) und werden auf der Webseite des Lifestyle-Labels verkauft. Was seine Kollektion ausmacht? Der Schauspieler hat seine persönlichen Vorlieben mit hineingebracht. So erinnere ihn die "Colony Cap" etwa an alte britische Hüte. Das Shirt "Point Polo" sowie der "Big Rock Blazer" an seine Leidenschaft für den Autorennsport. Übrigens: Die Namen der Fashion-Teile beziehen sich alle auf ausgewählte Locations in Malibu, dem Wohnort des 52-Jährigen.