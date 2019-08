Look des Tages

Schauspielerin Penélope Cruz (45) erschien zur UK-Premiere des neuen Pedro-Almodóvar-Films "Leid und Herrlichkeit" (Dt. Kinostart: 25. Juli) am Donnerstag in London in einem auffallenden Traumkleid des britischen Labels Ralph & Russo. Das enganliegende Spaghettiträger-Dress in Midi-Länge war mit Opalsteinen, rosa Kristallen und Pfirsichperlen handbestickt. Die in Reihen angeordneten, hellrosanen Straußenfedern wirkten wie Volants - an den Trägern bedeckten sie zudem die Schultern.

Der spanische Hollywood-Star kombinierte dazu helle Riemchen-Sandaletten und eine dazu passende Metallic-Clutch sowie viele zarte Ringe und schmale, längliche Ohrhänger. Das Make-up hielt Penélope Cruz natürlich, indem sie vor allem auf Mascara und Lipgloss setzte. Das lange braune Haar hatte sie locker zurückgesteckt.