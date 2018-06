Beim Polo-Event von Veuve Clicquot in New Jersey zeigte Schauspielerin Penélope Cruz (44, "Vicky Cristina Barcelona") durch ihr Outfit ihre spanischen Wurzeln. Die 44-Jährige trug ein eng anliegendes Kleid, das durch weite Rüschen ab dem Knie und an den Ärmeln an ein feuriges Flamenco-Dress erinnerte. Neben dem gewagten Schnitt bestach das weiße Kleid mit einem auffälligen Muster aus schwarzen und blauen Punkten. Ein tiefer Rundhalsausschnitt setzte das Dekolleté der Spanierin perfekt in Szene.

Passend zu den blauen Punkten im Muster kombinierte Cruz eine blaue Handtasche und blaue Riemchen-Pumps zu ihrem Outfit. Ihre Finger- und Fußnägel waren jedoch in einem feurigen Rot lackiert, dazu trug sie glitzernden Schmuck. Das Make-up fiel entsprechend dezent aus: Cruz hatte lediglich roséfarbenen Rouge, nudefarbenen Lippenstift und glitzernden, bronzefarbenen Lidschatten zu schwarzer Mascara aufgetragen. Ihr braunes Haar fiel in leichten Wellen über ihre Schultern.