Was für ein märchenhafter Auftritt von Penélope Cruz (44, "Loving Pablo"). Bei der Premiere ihres neuen Films "Schmerz und Ruhm" von Regisseur Pedro Almodóvar in Madrid strahlte die 44-Jährige in einem weißen Kleid. Der fließende Stoff des Faltenrocks umspielte ihre Figur und reichte bis zum Boden. Für einen Hingucker-Moment sorgte das perlenbesetzte Mieder der Robe, das im Blitzlichtgewitter der Fotografen funkelte.

Über den roten Teppich des Capitol-Kinos in Madrid schritt Cruz Arm in Arm mit ihrem Co-Star Antonio Banderas (58, "Die Maske des Zorro"). Zu ihrer Traumrobe kombinierte sie eine kleine silberglänzende Clutch sowie funkelnde Diamant-Ohrringe. Während ihre Fingernägel in einem leuchtenden Rotton auffielen, war das Make-up der spanischen Schauspielerin in zurückhaltenden Brauntönen gehalten. Ihre dunklen Haare kringelten sich in schön frisierten Locken über ihre Schultern.