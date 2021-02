Die britische Schauspielerin Phoebe Dynevor gibt ihr Model-Debüt. Dafür tauscht sie das "Bridgerton"-Korsett gegen zarte Cocktailkleider.

"Bridgerton"-Hauptdarstellerin Phoebe Dynevor (25), die in dem rekordverdächtigen Netflix-Hit die Daphne Bridgerton spielt, hat ihren ersten Model-Job an Land gezogen und spielt die Hauptrolle in der neuen Herbstkampagne 2021 des Londoner Labels Self-Portrait.

Auf den Fotos des britischen Fotografen Nigel Shafran posiert die britische Schauspielerin unter anderem in einem petrolblauen "Azaelea"-Kleid (390 Dollar/umgerechnet etwa 321 Euro) und einem cremefarbenen "Camellia"-Midikleid aus Spitze (530 Dollar/umgerechnet etwa 437), das durchaus auch ans Set ihrer historischen Erfolgsserie gepasst hätte. Ein Foto aus der Kampagne zeigt sie auch auf Instagram.

Erste Model-Erfahrung war "seltsam"

Über ihre erste Model-Erfahrung erzählt Phoebe Dynevor in der britischen "The Times", dass es "seltsam" gewesen sei. "Ich musste still halten, also musste ich mich sehr zurückhalten", erinnert sie sich.

Außerdem seien die Kleider weit entfernt von dem Stil, den sie in "Bridgerton" trägt. "Bei Daphne war die Hälfte der Arbeit für mich erledigt, sobald ich in dieses Korsett geschnallt war. Durch die Art und Weise, wie das Korsett sitzt, wird deine Körperhaltung sofort zurückgehalten, was bedeutet, dass dein Kopf oben ist und du dich auf eine bestimmte Art und Weise bewegst", erklärt Dynevor.

Abseits des Sets setzt Phoebe Dynevor eher auf "androgyne" Ästhetik "und Mützen und Stiefel", wie sie im Interview weiter erzählt. "Ich trage eine Menge Trainingsanzüge", sagte sie. Privat sei sie eine "Anti-Daphne". Das helfe der Schauspielerin auch dabei, sich von der Rolle zu unterscheiden.