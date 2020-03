Pierce Brosnan (66, "James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag") lagen als 007 die Frauenherzen auf der ganzen Welt zu Füßen. Auch mit seiner mittlerweile ergrauten Haarpracht macht der irische Schauspieler noch eine gute Figur. Doch bei einer Veranstaltung in London zog nun sein ungewöhnlicher Bart alle Blicke auf sich. Die Gesichtsbehaarung erinnert an einen Musketier-Bart und ist durchaus gewöhnungsbedürftig.

"Ihr alle seid eine Inspiration"

Brosnans Auftritt bei den "The Prince's Trust And TK Maxx & Homesense Awards" war für den guten Zweck. The Prince's Trust ist eine gemeinnützige Organisation, die jungen Menschen aus schwierigen Verhältnissen hilft. Der Trust besteht seit 1976 und wurde von Prinz Charles (71) gegründet. Die Organisation unterstützt bislang 870.000 junge Menschen, förderte 125.000 Start-Ups und vergab eine wirtschaftliche Hilfe an 395.000 Personen.

Pierce Brosnan gratulierte via Instagram allen jungen Männern und Frauen, deren Leben sich zum Besseren verändert hat. Er schreibt auf der Social-Media-Plattform etwa: "Ihr alle seid eine Inspiration der Lebenskraft. Macht weiterhin gute Arbeit. Arbeit und Liebe."