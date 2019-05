In einem hinreißenden Abendkleid zeigte sich Sängerin Pixie Lott (28, "Turn It Up") auf dem roten Teppich in Cannes zur Premiere des Films "La belle époque". Während das samtene Oberteil der Robe in einem dunklen Blaugrün schimmerte, war das Unterteil ein ausladender, türkiser Tüllrock, dessen Bodenlänge dem Outfit eine gewisse Eleganz gab.

Als Accessoires trug die Britin eine sich ergänzende Kombination aus Halsreif und Ohrringen, welche aus verschiedenen Elementen bestanden und mit kleinen Edelsteinen besetzt waren. Dazu hatte sie neben ihrem diamantenen Verlobungsring an der linken Hand einen dreifachen Ring am rechten Zeigefinger. Lott wählte zudem ein klassisches Make-up mit einem rostroten Lidschatten. Ihre hellblonden Haare frisierte sie als Side Swept, der durch einen kleinen Zopf mit einem hellblauen Haarband stabilisiert wurde.