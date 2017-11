Jeder von uns möchte gerne so stylisch und einzigartig sein, wie er kann. Stell dir vor, dass du das mit ein paar Plastiktüten erreichen kannst und gleichzeitig die Umwelt schützt und dein Essen sauber hältst. Das ist genau das, was ich mache und ich möchte, dass du ein Teil davon wirst. Alles, was ich mache, besteht aus Plastiktüten. Allein im letzten Jahr recycelte ich ungefähr 2.300 benutzte Plastiktüten, die ich in der Natur und auf Müllhalden gesammelt habe. Circa fünf Billionen Plastiktüten werden in diesem Jahr weltweit benutzt werden. Das sind mehr als 700 Tüten pro Person, pro Jahr. Die Menge der verschwendeten Plastiktüten könnte die Fläche Frankreichs zwei Mal bedecken. Weniger als 1% wird recycelt Diese Tüten haben eine kurze Lebensdauer und sie sind nicht biologisch abbaubar. Wo landen die übrigen Billionen Tüten jedes Jahr? Auf Müllhalden, in der Natur, den Ozeanen. Sie gefährden dabei nicht nur das Meeresleben, Vögel oder Tiere, sondern auch unsere eigene Gesundheit. Es begann als Abschlussprojekt in der Universität vor vier Jahren, als ich bemerkte, dass sich ganz viele Tüten unter meiner Spüle ansammelten. Ich bin tausendmal gescheitert, bis ich die Tüten in einen soliden Zustand umwandeln konnte. Mit der Hilfe von Freunden und Freiwilligen sammle ich Plastiktüten. Dann sortiere ich sie und suche mir die gewünschte Farbkombination raus. Danach presse ich sie zusammen und erstelle jedes Mal ein einzigartiges Tuch. Das Pressen unter Hitze führt zu unberechenbaren Farben und Schriftkombinationen. Meine Mutter hilft mir damit, die Rohlinge herauszuschneiden. Sie hilft mir auch mit dem Weben, weil man sich dabei sehr konzentrieren muss. Am Ende nähe ich die Tüten mit Hilfe eines hiesigen Schneiders zusammen, zu einem modischen Accessoire. Ich verwende sogar die Reste, um kleinere Gegenstände zu machen und das Produktionsrisiko zu verringern. So machen wir stylische Accessoires, die wasserabweisend, leicht, haltbar und aus Müll gefertigt sind. Die Produkte werden auf Nachfrage direkt an die Kunden verkauft oder in drei Geschäften im Land ausgestellt. Ich arbeite gerade mit Greenpeace Libanon zusammen, um ein privates Projekt und Workshops zu verwirklichen. Ich will andere NGOs unterstützen, die die Umwelt mit Hilfe meiner Idee schützen. In zehn Jahren möchte ich mehr als nur Accessoires machen, nämlich auch Mode und Haushaltswaren.