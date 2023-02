Zu den absoluten Plus Size Mode-Trends zählen 2023 florale Muster

Plus Size Mode-Trends 2023: Diese Styles sind gerade angesagt

Curvy Looks

Curvy Looks Plus Size Mode-Trends 2023: Diese Styles sind gerade angesagt

von Anna Scheibe Für kurvige Frauen hat 2023 einiges an neuen Modetrends zu bieten: Von floralen Mustern über Hemdblusenkleider bis hin zu Jumpsuits – in diesem Jahr sind luftig-leichte Schnitte und Styles angesagter denn je. Sechs davon stellen wir vor.

Die Modeindustrie hat längst erkannt, dass sich Frauen nicht mehr hinter und in ihrer Kleidung verstecken möchten – ganz im Gegenteil: Sie wollen ihre Kurven zeigen. Immer mehr Plus-Size-Trägerinnen stehen zu ihren Rundungen und möchten diese in moderne Kleider hüllen. Aus diesem Grund sind die neuen Mode-Trends 2023 körperbetonter denn je, sodass sich jeder Figurtyp perfekt in Szene setzen lässt. Im Folgenden stellen wir Ihnen sechs verschiedene Styles vor, die für selbstbewusste Curvy-Frauen kreiert wurden, die zu ihren Kurven stehen.

1. Jumpsuits

In Kombination mit Sandalen, Turnschuhen oder High Heels macht jede Frau im Jumpsuit eine gute Figur. Der moderne Einteiler (mit oder ohne Gürtel, klassisch einfarbig oder bunt) hat den Vorteil, dass er jeder Figur schmeichelt. Die luftig-leichten Schnitte, die auch diesen Frühling dominieren, bieten einen hohen Tragekomfort – und sind auch in großen Größen erhältlich. Das gilt im Übrigen auch für Overalls, die zu den Plus Size Mode-Trends 2023 zählen.

2. Animal Prints

2023 wird wild! Zum wiederholten Mal liegen Animal Prints im Trend: Von knielangen Röcken über kurze Kleider bis hin zu luftigen Blusen – in diesem Frühling finden sich die aufregenden Muster in unzähligen Styles wieder, die alle Blicke auf sich ziehen. Mit den Plus-Size-Prints können Sie einzelne Körperpartien betonen oder aber Sie hüllen sich von oben bis unten in ein animalisches Outfit. Erlaubt ist alles, was Spaß macht. Verstecken war gestern!

3. Florale Muster

Affiliate Link Blumen Curve Top Jetzt shoppen 30,00 €

Mindestens genauso gefragt wie Animal Prints sind in diesem Mode-Frühling florale Muster – allen voran auf Midi- und Maxi-Kleidern. Die romantisch anmutenden Blumenprints versprühen die pure Lebenslust und schmeicheln jeder (kurvigen) Figur. Bekannte Marken für große Größen, wie zum Beispiel Ulla Popken, haben den Trend längst erkannt und in ihre Kollektion integriert.

4. Hemdblusenkleider

Affiliate Link -31% Hemdblusenkleid für große Größen, Baumwolle/Leinen Jetzt shoppen 54,99 € 79,99 €

Es sieht aus wie ein Hemd, ist aber ein Kleid – und erinnert auch irgendwie an eine lange Bluse: Hemdblusenkleider sind ein absoluter Plus Size Mode-Trend 2023. Der lässige Freizeitlook ist bequem und doch feminin. Das Shirtdress kann Problemzonen kaschieren, aber auch weibliche Rundungen betonen. Es ist sportlich-schick und passt zu fast jedem Anlass.

5. Weiße Kleider

Affiliate Link Weißes Kleid mit Spitze, Plus Size Jetzt shoppen 69,99 € 69,99 €

Weiß trägt auf? Von wegen! Wenn eine Farbe perfekt für warme Tage geeignet ist, dann diese. Dabei spielt die Figur keine entscheidende Rolle, es braucht nur den richtigen Style. Zu den Plus Size Mode-Trends 2023 zählen in diesem Jahr unter anderem weiße Kleider, schlicht oder schick, in Spitze gehüllt oder mit wunderschöner Lochstickerei.

6. Blusen

Affiliate Link H & M - Long sleeve cotton shirt - Blau - Damen Jetzt shoppen 25,00 €

An heißen Tagen ist eine luftige Bluse genau das richtige für kurvige Frauen. Sie umspielen gekonnt die Figur, zaubern ein schönes Dekolletee und lassen ausreichend frische Luft an die Haut. Zu den Plus Size Mode-Trends zählen 2023 vor allem gemusterte und einfarbige Modelle, aber auch Blusen mit Karomuster, Spitzen-Applikationen oder Puffärmeln.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.