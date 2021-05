Auch die Modetrends dieses Jahres sind von der Corona-Pandemie beeinflusst: 2021 wird es nämlich besonders kuschelig und gemütlich. Hier kommen Must-haves und Styling-Tipps.

Schon die Mode, die wir 2020 getragen haben, war von den Umständen in der Corona-Pandemie beeinflusst: Homewear und Jogginghosen-Kombinationen waren meist die Outfitwahl. Und genauso gemütlich und kuschelig geht es in diesem Jahr weiter: Auch die Modetrends 2021 sind praktisch, alltagstauglich – aber gleichzeitig stylisch. Aber was ist besonders angesagt? Und welche Trendfarben tragen wir 2021?

Modetrend 2021: Loungewear

Was spiegelt den aktuellen Zeitgeist besser wider als Homewear? Sie ist gemütlich, war im vergangenen Jahr unser aller Begleiter – und muss ganz und gar nicht nach Schlabberlook aussehen! Mit unförmigen Jogginghosen oder kindlich anmutenden Schlafanzügen hat der Modetrend 2021 aber wenig zu tun. Damit die Lounge- bzw. Homewear modisch wird, sollten Sie zu eleganten Pyjama- und Sweatsuit-Looks greifen.

Ein schicker Jogginganzug aus alltagstauglicher Hose und einem modischen Oberteil lässt sich auch prima draußen tragen und raffiniert kombiniert sogar im Büro. Jogginghosen kann man nämlich auch toll mit engem Oberteil und Blazer kombinieren. So bleibt es gemütlich – aber eben auch modisch. Und in einem solchen stylischen Look fühlt man sich auch im Homeoffice gleich besser.

XL-Fashion liegt 2021 im Trend

Man merkt schon: Die Modetrends 2021 sind alltagstauglich, gemütlich und trotzdem echte Hingucker. So auch der nächste Trend: XL-Mode. Weite Boyfriend-Hemden, Anzüge und Blazer im super lockeren Fit, Baggy-Jeans, XL-Chinos oder oversized Hoodies: Mode mit weiter Passform ist in diesem Jahr besonders angesagt. In Zeiten von Homeoffice und Quarantäne sollte es schließlich gemütlich sein – und das geht auch ohne Stileinbuße.

Wichtig bei diesem Trend: Um die Silhouette zu erhalten, eignen sich zu weiten Teilen immer enge Pendants: Zum oversized Hoodie passen eine (Kunst-)Lederhose, zu weiten Hosen etwa ein Body oder ein enges Oberteil. Das wiederum kann mit einem lockeren Blazer getragen werden. Ein voluminöses XL-Kleid kann dagegen prima mit einem Taillengürtel kombiniert werden, um die Silhouette ein wenig zu erhalten und einen sackigen Look zu umgehen.

Lingerie-Details sind ein modischer Dauerbrenner

In diesem Jahr wird es zwar super-gemütlich, aber auch ein wenig sexy: und zwar durch Lingerie-Details. Und die lassen sich auch toll mit den anderen Modetrends 2021 wie einer Jogginghosen-Blazer-Kombination tragen. So kann man etwa einen eleganten Bralette zur Jogginghose kombinieren und einen lockeren Blazer darüber tragen und ihn zuknöpfen. Der Look ist immer noch lässig, hat aber so spannende Details, wenn man Dessous hervorblitzen lässt. Aber auch feine Spitzen-Details oder glänzende Seide findet sich in diesem Jahr auf unserer Kleidung und erinnert an Dessous – und macht lässige Looks ein weniger verspielter.

Mustermix als Modetrend 2021

Egal ob Batik, Patchwork oder Blumenmuster: In diesem Jahr dürfen Muster und Prints nach Lust und Laune kombiniert werden. Wie auch einrichtungstechnisch – hier herrscht gerade der Wohntrend Maximalismus vor – dürfen unsere modischen Looks gute Laune versprühen. Die kann man gerade schließlich nicht genug verbreiten. Vor allem im Frühling und Sommer können wir bunte, fröhliche Kombinationen aus dem Schrank holen: egal ob ein Shirt oder Hoodie mit Batikprint oder ein Kleid mit Blumenprints.

Die Modetrends 2021 sind lässig – und retro

Der Grunge-Style eroberte in den 60er und 70er Jahren die Rock- und Punk-Musik – und fand sich in den 80er und 90er Jahren auch in der Mode wieder: Dunkles Leder und Vinyl sind nur zwei Merkmale dieses Stils. Jetzt feiert er sein Comeback und zählt zu den Modetrends 2021. Zu den klassischen Merkmalen kommen in diesem Jahr unter anderem Oversized-Karohemden und markante Biker-Boots hinzu. Das Trendteil schlechthin ist aber der dunkle Ledermantel, der auch prima im Frühling in Szene gesetzt werden kann.

Trendfarben 2021

Farblich geht es 2021 sowohl bunt als auch gedeckt zu: "Illuminating" heißt zum Beispiel eine der zwei Pantone-Farben des Jahres. Es ist die Bezeichnung für ein helles, fröhliches Gelb, das "Lebendigkeit versprüht und mit der Kraft der Sonne wärmt". Die zweite Pantone-Farbe ist dagegen gedeckter – lässt sich aber prima mit dem Gelb kombinieren: "Ultimate Gray", ein mittlerer Grauton. Die Trendfarbe steht für "Gelassenheit, Beständigkeit und Resilienz".

Außerdem im Trend: Pastellfarben. Entweder in Kombination zum Beispiel als Oberteil mit weiter Jeans oder auch im All-Over-Look, etwa als schicker Jogginganzug oder Strick-Zweiteiler.

Weitere Modetrends 2021

Neben den gemütlichen Modetrends 2021 gibt es noch weitere Styles, mit denen Sie in diesem Jahr modisch immer richtig liegen: Netzstoffe (etwa in Form von lockeren Cardigans), ausgefallene Trenchcoats, Puffärmel oder auch Ballonärmel. Und dann können wir nur hoffen, dass wir in diesem Jahr noch genügend Möglichkeiten haben, um die Modetrends auch ausführen zu können!

