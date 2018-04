Prinz Charles (69) trägt noch heute Schuhe, die er sich 1971 gekauft hat. Das verriet der britische Thronfolger "The Australian Financial Review Magazine". Eine seiner Jacken ist sogar noch älter: Ein Modell, das er 1969 erstanden hat, hängt demnach auch jetzt noch in seinem Kleiderschrank. Er habe immer versucht, so viel Kleidung wie möglich durch Reparieren und Flicken zu erhalten, so Prinz Charles. Dadurch gehe er alle 25 Jahre automatisch auch wieder mit der Mode.

Prinz Charles will natürliche Materialien recyceln

Es sei "außergewöhnlich", wie sich die Mode verändert, erklärte er in dem Interview weiter. Er spreche als jemand, der es "im Großen und Ganzen hasst, Dinge wegzuwerfen, ohne eine andere Verwendung für sie zu finden oder sie zu reparieren". Daher würde es ihn glücklich machen, wenn es endlich ein wachsendes Bewusstsein dafür gebe, wie dringend nötig es sei, von der "Wegwerfgesellschaft" wegzukommen und zu einem Kreislauf der Dinge überzugehen. Der Thronfolger setzt sich unter anderem dafür ein, natürliche Materialien wie Wolle und Leder zu recyceln und zu schützen.