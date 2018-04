Elizabeth II. (91) soll Prinz Harrys (33) Bart nicht mögen, schreibt Royal-Expertin Katie Nicholl in ihrem neuen Buch "Harry - Ein Leben zwischen Liebe und Verlust" (HarperCollins). Heiratet ihr Enkel am 19. Mai also glattrasiert die US-Schauspielerin Meghan Markle (36)? Dagegen dürfte sprechen, dass ihn seine Verlobte ohne Bart bisher wohl eher selten zu Gesicht bekommen hat. Während seiner Armee-Zeit hatte Harry sich die Haare im Gesicht wachsen lassen.

2015 war Prinz Harry aus der Armee ausgeschieden. Doch als Mitglied der königlichen Familie ist er nach wie vor bei offiziellen Anlässen in Uniform zu sehen. Und auch bei einigen Angehörigen der Armee soll Harrys Gesichtsbehaarung gar nicht gut ankommen. "In der Kavallerie der Queen ist kein Platz für Bärte", wurde ein Mitglied des Regiments im vergangenen November nach einem Auftritt des Prinzen von "metro.co.uk" zitiert. Prinz William (35), Prinz Andrew (58) und Prinz Charles (69) waren glattrasiert erschienen. Offiziell spricht allerdings offenbar nichts dagegen, dass Harry in Uniform Bart trägt, da er nicht mehr in der Armee dient.

Kein Bart ist heißer

Es war auch nicht das erste Mal, dass Prinz Harrys Bart Schlagzeilen machte. Laut "Daily Mail" fand eine von einem Haartransplantationszentrum durchgeführte Umfrage im Oktober 2017 heraus, dass der royale Bart weltweit der mit dem größten Sexappeal ist. Selbst Ryan Gosling (37) und Bradley Cooper (43) hatten keine Chance gegen ihren britischen Konkurrenten. Ob das die Queen überzeugt, ist allerdings fraglich. Schon 2013, als Prinz Harry das erste Mal einen Bart zur Schau stellte, soll sie nicht glücklich über diese modische Laune gewesen sein. Und schon war der Bart wieder ab.

Seit er 2015 einen erneuten Versuch wagte, sich einen Bart stehen zu lassen, sah man allerdings kaum Bilder von Harry oben ohne. Nachdem er seine zukünftige Frau Meghan Markle 2016 kennenlernte, dürfte sie es also gewohnt sein, einen Mann mit Bart an ihrer Seite zu haben. Bei der Entscheidung, ob er am 19. Mai bei der Hochzeit auf Schloss Windsor glattrasiert erscheint, wird sie wohl ein Wörtchen mitzureden haben. Falls die Queen nicht ein Machtwort spricht...