Mit den Geburten von Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (3) und Prinz Louis (10 Monate) ist in das britische Königshaus jede Menge Leben eingekehrt. Während sich bei öffentlichen Auftritten in der Regel Herzogin Kate (37) um Tochter Charlotte kümmert, nimmt Prinz William (37) zumeist Sohnemann George an die Hand. Er führt den Jungen in sein späteres Leben als Thronfolger ein. Wie die Rollen der royalen Eltern jedoch hinter den Palastmauern verteilt sind, ist ungewiss. Einen kleinen Einblick gab Prinz William nun allerdings bei einem Besuch eines öffentlichen Parks in Blackpool.

Übung macht den Meister?

Gemeinsam mit seiner Frau erkundete der 37-Jährige einen neu eröffneten Spielplatz, an dessen Stelle sich einst Drogenabhängige getroffen hatten. Dabei kamen die Royals um ein Thema nicht herum: Kinder. Im Gespräch mit einem Anwesenden, der ebenfalls Vater einer Tochter ist, habe sich Prinz William über die Herausforderung beklagt, vor die ihn die Haare von Töchterchen Charlotte hin und wieder stellen würden.

"Versuchen Sie niemals einen Pferdeschwanz zu machen", zitiert ihn das US-Magazin "People". "Ein Albtraum." Zwar würde er die Frisur mit größter Mühe hinbekommen, "aber das ist auch schon alles". Ihm selbst würden schließlich die Haare fehlen, "um daran zu üben". Gott sei Dank gibt es noch Mama Kate.