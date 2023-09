Mit diesem Kleid fing alles an: Als Prinz William und Kate Middleton am 29. April 2011 in Westminster Abbey heirateten, stand ganz England Kopf. Die bürgerliche Middleton und die damalige Nummer zwei der britischen Thronfolge – eine Liebesgeschichte des Volkes. Kates Hochzeitskleid begeisterte die Fans besonders: Am Rücken hielten 54 Knöpfe die aufwendige Spitzen-Kreation zusammen, die Schleppe war fast drei Meter lang. Entworfen hat das Kleid Sarah Burton, Kreativdirektorin des Modehauses Alexander McQueen. Nach 26 Jahren bei dem britischen Label hat Burton nun ihren Abschied verkündet. Mehr