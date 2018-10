Lange kann es nicht mehr dauern, bis Priyanka Chopra (36, "Quantico") und Nick Jonas (26, "Camp Rock") vor den Traualtar treten. Nachdem die beiden erst im Mai dieses Jahres ihre Liebe öffentlich machten, folgte im Juli bereits die Verlobung. Jetzt wurde die Schauspielerin im Hochzeitskleid gesichtet - auf ihrer eigenen Brautparty.

Am Sonntag machte die künftige Braut mit Freundinnen - Herzogin Meghan (37) war nicht dabei - die Nacht zum Tag. Gemeinsam wurde im "The Blue Box Cafe" von Tiffany & Co. in New York City gefeiert. Von der Party selbst gibt es keine Bilder. Zuvor zeigte sich die 36-Jährige jedoch in einem weißen Traumkleid des amerikanischen Modehauses Marchesa, das dank federbesetztem Rock stark an die Mode der 1920er Jahre erinnerte. Dazu kombinierte die Schauspielerin nudefarbene Stiletto-Pumps von Christian Louboutin sowie eine funkelnde Diamant-Halskette.

Es bleibt spannend

Den eleganten Bridal-Look postete Chopras gute Freundin und Stylistin Mimi Cuttrell auch auf ihrer Instagram-Seite. Hinter der 36-Jährigen sind auf dem Bild mehrere silberfarbene Luftballons zu erkennen, die das Wort "Bride" ("Braut") bilden. Wann genau die Hochzeit stattfinden soll, ist nicht bekannt. Von Insidern wird jedoch auf eine Dezember-Hochzeit in Mumbai, Indien, spekuliert. Dort fand im August bereits die Verlobungsparty von Chopra und Jonas statt.