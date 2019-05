Priyanka Chopra (36, "Quantico") zeigte sich bei der Filmpremiere von "Rocketman" anlässlich der 72. Filmfestspiele von Cannes in einem sensationellen Glitzer-Look. Das schulterfreie, hautenge Paillettenkleid in Schwarz brachte die perfekten Kurven der Schauspielerin sehr schön zum Vorschein. Die elegante Robe wies neben der langen Schleppe und dem Beinschlitz bis zur Hüfte weitere Details im Oberteil auf: Über und über war der Stoff an der Taille mit roten Juwelen bestickt - ein absoluter Hingucker.

Opulente Hängeohrringe in Silber sowie dazu passende Ringe sorgten für zusätzlichen Glamour. Ihre brünette Mähne stylte sie zu einem Seitenscheitel und legte sie in sanften Wellen frisiert über ihre linke Schulter. Beim Make-up setzte die 36-Jährige besonders auf ihre Augenpartie, die sie mit einem schwarzen Eyeliner betonte. Der Lippenstift in einem zarten Rosa perfektionierte das ausgefallene Outfit.