Der Winter steht vor der Tür und damit auch neue Outdoor-Fashion-Trends. Bei den Puffjacken wird es übergroß und deutlich farbenfroher.

Kalte Wintertage verbringen wir auch dieses Jahr wieder in warmen Puffjacken. Die kommen dieses Jahr aber in neuen Schnitten und Farben daher. Wir stellen die neuesten Modelle vor - samt Styling-Möglichkeiten.

Je größer, desto trendiger

Bei den Schnitten der Puffjacken heißt es diesen Winter: je größer, desto besser. Denn Oversize- und XXL-Modelle dominieren derzeit die Trends. Hier gilt es, herumzuprobieren, verschiedene Outfits zu kombinieren, um das passende Alltagsmodell zu finden. Mit dem richtigen Händchen macht sich die XXL-Puffjacke sowohl zur lässigen Wide-Leg-Jeans als auch zum schicken Strickleid. Puff-Jackets sind sowohl cropped als auch regular und lang zu finden. Der Vorteil des übergroßen Schnitts: Darunter lassen sich problemlos dicke Strickpullover tragen, wenn draußen Minusgrade herrschen.

Diese Farben sind angesagt

Was die farbliche Note anbelangt, so setzen wir diesen Winter vor allem auf Erdtöne. Braun, Olivgrün, Khaki, Camel oder Rostrot geben derzeit den Ton an. Der Vorteil: Die Farben sind eine schöne Abwechslung zum herkömmlichen Schwarz und sind leicht kombinierbar.

Extravagant und farbenfroh

Wer es jedoch extravaganter mag, kann auch mit der Farbwahl der Puffjacke ein modisches Statement setzen. Pink, Royalblau, Rot, Flieder oder Knallgelb sind ebenso angesagt, wie die eben genannten Erdtöne. Sänger Justin Bieber (29) ist bekannt für seine ausgefallenen Looks und setzte zuletzt etwa auf eine knallgelbe Puffjacke mit Smiley und dazu passender Beanie-Mütze.

Puffjacke richtig waschen

Was das Waschen der Puffjacke anbelangt, gilt es, einige Punkte zu beachten. Flecken sollte man vorerst versuchen, per Hand zu entfernen. Oft reichen bereits ein feuchtes Tuch und etwas Seife. Wer seine Jacke vollständig reinigen möchte, kann das auch in der Waschmaschine tun, aber: Unbedingt zum Daunenwaschmittel greifen, Schonwaschgang einstellen und nur minimal Schleudern. Zusätzlich einen Tennisball in die Maschine geben, der die Daunen wieder in Form bringt. Im Idealfall die Jacke aber lieber in die professionelle Reinigung geben.