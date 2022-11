Bloggerin und Influencerin Leonie Hanne in einem kuscheligen Strickpullover in leuchtendem Pink.

So geht Dopamine Dressing im Winter 2022: Stars und Influencer zeigen, wie man mit bunten Strickpullis ein Fashion-Statement setzt.

Der Modetrend Dopamine Dressing begleitet uns in den Herbst hinein und macht die Winter-Monate zu einer ziemlich bunten Angelegenheit. Denn jetzt werden kuschelige Strickpullis zum Fashion-Statement.

Zurückhaltende Farben wie Grau, Beige, Braun oder Schwarz verschwinden in der Herbst- und Winter-Garderobe 2022 ziemlich weit nach hinten in den Kleiderschrank. Stattdessen holen Mode-Profis Pullover in knalligen Farben und mit aufregenden Mustern hervor.

Bunte Pullover mit Muster

Wie so oft sind die sozialen Medien eine gute Inspirationsquelle, was die angesagten Styles der jeweiligen Saison anbelangt. Modisch up to date ist man in den kommenden Monaten mit einem bunten Strickpullover im Grandma-Style.

Wie lässig dieser Look daher kommt, zeigen unter anderem "Germany's next Topmodel"-Moderatorin Heidi Klum (49) und Fashion-Influencerin Leonie Hanne (34) auf ihren jeweiligen Instagram-Profilen. Die beiden Mode-Ikonen tragen weit geschnittene, grob gestrickte Pullover mit Streifen in knalligen Farben.

Heidi Klum interpretiert den Look eher sportlich-chic: Zum Statement-Pulli trägt sie eine Jeans, neonfarbene Turnschuhe, einen XL-Shopper und einen Fischerhut in Teddyfell-Optik.

Leonie Hanne setzt dagegen auf entspannte Eleganz: Zum knalligen Pullover, der ihr lässig über die Schulter rutscht, kombiniert sie einen angesagten Maxi-Rock in Hellgelb, der eine der Farben aus dem Pullover wieder aufgreift, eine extravagante Sonnenbrille und eine Handtasche in leuchtendem Orange. Dopamine Dressing in seiner schönsten Form!

Ein einfarbiges Statement setzen

Cathy Hummels (34), Marie Nasemann (33) und (für die Männer) Massimo Sinató (41) machen es auf Instagram vor: Auch mit Strickpullovern in einer einzigen Farbe kann man ein leuchtendes Fashion-Statement setzten.

Die beliebtesten Knall-Farben unter den Promis: ein kräftiges Pink und ein leuchtendes Orange. Was den Schnitt anbelangt, sind dem Styling keine Grenzen gesetzt. Massimo Sinató trägt bei einem herbstlichen Ausflug beispielsweise einen kuscheligen Rollkragen-Pullover in Orange.

Fair-Fashion-Bloggerin und Model Marie Nasemann hingegen trägt einen leuchtend orange-roten Pullover mit Rundhals-Ausschnitt.

Cathy Hummels kombiniert für ihren herbstlichen Dopamine-Dressing-Look einen feinmaschig gestrickten Pullover mit V-Ausschnitt zu einer rosaroten High-Waist-Jeans.

Model und Unternehmerin Sara Nuru (33) zeigt uns einen Look mit einem Oversize-Strickpullover mit Turtleneck in einem eher sanften und doch auffälligen Rosa-Ton. Dazu kombiniert sie schlichte, goldene Kreolen. Ein Outfit, das gute Laune macht!