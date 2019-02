Christian Siriano, Tom Ford oder das Modehaus Cushnie - sie alle setzten dieses Jahr auf der New York Fashion Week Akzente und zwar in Lila. Von Lavendel über Aubergine bis hin zu Purple war alles dabei.

Die Designer auf der New Yorker Fashion Week zeigten dieses Jahr einen wahrhaft bunten Mix aus alten und neuen Trends. Doch zwischen gewagten und eigenwilligen Shows wie von Tomo Koizumi war vor allem die Farbe Lila präsent. Auf der Show des Modehauses Kate Spade liefen die Models in leichten Kreationen in Aubergine über den Laufsteg. Christian Sirianos Roben stachen nicht nur durch die Feder-Applikationen und luftig leichten Schnitte ins Auge, sondern begeisterten die Zuschauer in der Front Row vor allem durch das kräftige Lavendel mit kühlem Blaustich.

Two years in a row?

Wem das alles bekannt vorkommt, muss sich nicht wundern. Bereits auf den letztjährigen Fashion Weeks war Purple in all seinen Nuancen auf den Laufstegen und abseits davon zu finden. So präsentierte Victoria Beckham (40) in New York Pumps in zartem Lila als Teil ihrer Frühjahr/Sommer Kollektion. Der beste Beweis dafür, dass die Trendfarbe zu Unrecht als Herbst- oder gar Winterfarbe gilt.

Gerade Lavendeltöne lassen Frühlingsgefühle aufkommen, zum Beispiel in Form einer fliederfarbenen Bluse. Die helle Lila-Variante lässt sich wunderbar zu Beige oder Camel kombinieren. Aber auch Grau funktioniert als Style-Partner ganz wunderbar.