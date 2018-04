Schauspielerin Rachel McAdams (39, "Doctor Strange") hat eine triumphale Rückkehr auf den roten Teppich gefeiert. Die 39-Jährige erschien zur Premiere ihres neuen Films "Disobedience" beim Tribeca Film Festival 2018 in New York in einem schwarz-weißen Blumenmuster-Kleid von Giambattista Valli. Die Robe bestach durch ausgefallene Rüschenträger, einen transparenten Rock und einen tiefen V-Ausschnitt. Es ist ihr erster Auftritt auf einem roten Teppich seit Monaten - und der erste seit der Geburt ihres ersten Kindes.

Weder die Schauspielerin noch ihr Lebensgefährte, Drehbuchautor Jamie Linden (37), haben bisher die Geburt offiziell bestätigt. Auch das Geschlecht sowie der Name des Kindes sind bislang nicht bekannt, es soll Medienberichten zufolge ein Junge sein. Dafür sagte die aktuell schwangere Rachel Weisz (48, "Der ewige Gärtner") im Interview mit "E! News" über ihren Co-Star: "Sie strahlt und sieht hinreißend und fantastisch aus. Sie scheint so glücklich zu sein und ich freue mich so sehr für sie! Sie hat ihr erstes Baby bekommen - das ist so wunderschön!"