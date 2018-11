Rachel Weisz (48, "Die Mumie") erschien am Montagabend bei den "Gotham Independent Film Awards" in New York City in einer langärmligen Robe von Michael Kors. Das bodenlange, enganliegende Kleid in Schwarz-Weiß war von oben bis unten mit einem Blatt-Muster bedeckt.

Die Schauspielerin, die vor etwa drei Monaten Mutter geworden ist, trug ihre dunklen Haare aus dem Mittelscheitel zu einem tiefen Pferdeschwanz zusammengefasst. Zu ihrem Kleid kombinierte die Ehefrau von Daniel Craig (50) eine schwarze Clutch und dunkle spitze Pumps. Große silberne Ohrringe sorgten für zusätzlichen Glamour. Beim Make-up betonte Weisz ihre markanten Augenbrauen, ihre Lippen glänzten in einem dunklen Rosa.