"Privat bin ich fast ausschließlich ungeschminkt unterwegs", verrät Rebecca Mir und erklärt, warum ihre Oma ihr größtes Beauty-Vorbild ist.

Als Model und Moderatorin ist es Rebecca Mir (31) gewohnt, sich zu stylen. Privat ist die 31-Jährige "fast ausschließlich ungeschminkt unterwegs", wie sie am Rande des ersten Shopping-Events von L'Oréal Paris erzählt. Im Rahmen der Amazon Prime Big Deals (10.-11. Oktober) moderiert Mir einen einstündigen Stream der Beautymarke, in dem Experten unter anderem über Haut- und Haarpflege aufklären - mit nützlichen Tipps für den Alltag.

Die Mutter eines Sohnes setzt in Sachen Beauty aktuell vor allem auf "viel Schlaf". Die Moderatorin und ihr Ehemann, "Let's Dance"-Profi Massimo Sinató (42), sind seit 2015 verheiratet. Im April 2021 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt.

Liebe Rebecca, wie schaffen Sie es, immer so perfekt auszusehen?

Rebecca Mir: Bei der Arbeit ist es relativ einfach immer gut gestylt auszusehen, weil ich da immer den Luxus habe mit professionellen Make-up- und Hair-Artisten zusammenarbeiten zu dürfen. Dementsprechend muss ich da zumindest beruflich gar nicht so viel machen. Wenn ich mal zu Hause bin, lasse ich es ganz gemütlich und entspannt angehen, da muss ich auch gar nicht perfekt aussehen. Das finde ich auch ganz gut so.

Wie viel Zeit investieren Sie in Ihr Äußeres?

Rebecca Mir: Wenn ich zu Hause bin, muss alles relativ schnell und praktisch sein, vor allem wenn ich mit der Familie unterwegs bin, mit meinem Sohn oder meinem Hund. Da würde ich sagen, brauche ich für mein Äußeres nicht länger als fünf Minuten. Wenn ich allerdings zur Arbeit oder auf einen Red-Carpet gehe, kann das schon mal eins bis zwei Stunden dauern - besonders meine Haare nehmen da sehr viel Zeit in Anspruch, weil ich sehr viele und dicke Haare habe.

Gehen Sie denn auch privat immer geschminkt aus dem Haus?

Rebecca Mir: Privat bin ich fast ausschließlich ungeschminkt unterwegs und lasse meine Haut auch mal atmen. Wenn dann setze ich eher auf dezentes Make-up, weil ich bei der Arbeit ja schon immer sehr glamourös gestylt bin. Da mag ich einfach den Ausgleich.

Wann fühlen Sie sich selbst am schönsten?

Rebecca Mir: Ich glaube, wenn ich im Urlaub bin, in der Sonne, am Strand mit meiner Familie. Wenn ich ganz entspannt bin.

Auf welche Beauty-Trends schwören Sie?

Rebecca Mir: Der beste Beauty-Tipp ist wahrscheinlich viel Schlaf, den ich als Mama jetzt nicht gerade unbedingt bekomme. Bei der Skin Care würde ich definitiv, immer ganz wichtig, auf Sonnenschutz achten: im Sommer und im Winter! Das vernachlässigen viele im Winter. Bei den Haaren ist es natürlich auch wichtig, dass man eine gute Spülung und eine gute Kur hat. Ich liebe es danach auch einen Leave-in-Conditioner in die Haare zu machen, zum Beispiel von L'Oréal Paris.

Welchen Beauty-Trend lieben Sie gerade?

Rebecca Mir: Ich glaube es ist gerade so ein Trend geworden, dass man sich wirklich auch mehr damit auseinandersetzt, welche Produkte zu einem passen, was die richtige Reihenfolge ist und was man wann benutzt. Das finde ich wirklich gut, weil ich selbst auch für mich einiges dazugelernt habe.

Haben Sie ein Beauty-Vorbild?

Rebecca Mir: Mein Beauty-Vorbild ist auf jeden Fall meine Oma, weil sie immer Stil und Klasse hat.

Was war das schönste Kompliment, das Sie je bekommen haben?

Rebecca Mir: Ich glaube bei den schönsten Komplimenten, die ich bekommen habe, ging es gar nicht um das Äußere, sondern eher um die inneren Werte. Wen man miteinander gelacht hat oder wenn man eine schöne Zeit miteinander verbracht hat und das Gegenüber ausdrückt, wie gut das tut. Das ist doch das Schönste, was man hören kann.

Was tun Sie für Ihre innere Schönheit?

Rebecca Mir: Für die innere Schönheit sollte man sich natürlich möglichst gesund ernähren. Das versuche ich auch ... Es gelingt auch mir nicht immer unbedingt, aber ich gebe mein Bestes.