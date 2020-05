Rebel Wilson (40, "How to be Single") hat in einem Instagram-Post ihren Followern ihr Wunschgewicht verraten. "Was sind eure Ziele dieses Jahr? Angesichts meiner 'Gesundheitsjahr'-Mission will ich mein Wunschgewicht von 75 kg erreichen", schreibt die Schauspielerin zu einem Foto, auf dem sie in einem hellblauen Trainingsanzug posiert und fest entschlossen in die Kamera blickt. Doch nicht nur das steht dieses Jahr noch auf Wilsons To-do-Liste.

Sie wolle auch erreichen, dass einer ihrer Filme 2020 noch in Produktion gehen könne, so Wilson. "Beide Ziele bringen tägliche Herausforderungen und Rückschritte mit sich, aber ich arbeite hart." Ihre Follower will sie dazu motivieren, ihre eigenen Ziele stets zu verfolgen: "Selbst wenn ihr eure Ziele nur langsam erreicht, es wird sich lohnen. Ich weiß, einige Tage sind höllisch frustrierend, man möchte am liebsten aufgeben und man ärgert sich über den wenigen Fortschritt... Aber es kommen gute Dinge auf euch zu."