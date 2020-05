"Das Jahr der Gesundheit": So bezeichnete Schauspielerin Rebel Wilson (40, "Pitch Perfect 2") das laufende Jahr bereits im Januar auf Instagram. Dass sie bereits viel dafür getan hat, ihre körperliche Verfassung zu verbessern, beweist die Australierin nun mit mehreren Fotos, die sie auf der Social-Media-Plattform hochlud. Sie zeigen Wilson in der Corona-Isolation in ihrem Zuhause in Sydney - nur in Trainingsanzug und BH.

"Ich nenne diese Reihe: Zu Hause mit Rebel", schrieb die 40-Jährige neben die drei Bilder. Auf denen ist sie in ihrem Wohnzimmer in einer hellblauen Hose, einer passenden Jacke und einem schwarzen BH in unterschiedlichen Posen zu sehen - lasziv und deutlich erschlankt. Den Fans scheinen die Fotos zu gefallen, ein Nutzer bezeichnete den Filmstar sogar als "heißblütige Sirene". Und auch Wilsons Personal Trainer Jono Castanoacero meldete sich zu Wort. Er kommentierte den Post seiner Arbeitgeberin schlicht mit "Ja" und fügte mehrere Feuer-Emojis hinzu.

Verzicht auf "Zucker und Junk Food"

Um gesünder zu werden, wollte Rebel Wilson künftig auf "Zucker und Junk Food" verzichten, kündigte sie in ihrem Post im Januar an. Nach den Feiertagen Ende 2019 sei das zwar schwierig für sie, sie wolle es aber durchziehen, so die "Isn't It Romantic"-Darstellerin. Seitdem scheint sie einiges an Schweiß investiert zu haben.