Rebel Wilson (40) genießt die Sonne in Los Angeles - und ihre über acht Millionen Instagram-Follower sollen es sehen. Auf seinem neuesten Bild posiert der "Pitch Perfect"-Star in einem grünen Neon-Bikini im sprudelnden Whirlpool. Wie selbstsicher die Australierin dabei mit ihrem Körper umgeht, an dem sie momentan so hart arbeitet, ist nicht zu übersehen.

Die Schauspielerin ist sichtlich erschlankt. Dennoch kommt selbst sie nicht umher, einen zweideutigen Spruch über ihre in Szene gesetzte Oberweite zu machen. "Zur Erinnerung: Ich habe zwei Universitätsabschlüsse", kommentiert sie den sommerlichen Schnappschuss mit einem Augenzwinkern. Was viele wohl nicht wissen: Wilson hat tatsächlich zwei Bachelor-Abschlüsse, in "Theatre and Performance Studies" sowie in Rechtswissenschaften.