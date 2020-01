Schauspielerin Rebel Wilson (39, "Glam Girls - Hinreißend verdorben") legte beim "AO Inspirational Series Lunch" bei den Australian Open in Melbourne einen strahlenden Auftritt hin. Die "Pitch Perfect"-Darstellerin erschien in einem smaragdgrünen Hemdkleid aus Satin mit Taillengürtel, was ihren Gewichtsverlust perfekt in Szene setzte.

Dazu kombinierte Wilson spitzzulaufende, nudefarbene Ballerinas. Ihre blonden Haare hatte sie zu einem Dutt hochgesteckt, einige lose Strähnen umspielten ihr Gesicht. Das Make-up, bestehend aus einem nudefarbenen Lippenstift und getuschten Wimpern, brachte die 39-Jährige zum Strahlen. In Sachen Accessoires setzte Wilson lediglich auf silberfarbene Armbänder.

Das "Jahr der Gesundheit"

Rebel Wilson möchte in diesem Jahr gesünder leben und zeigt sich regelmäßig auf ihrem Instagram-Account beim Sport. Sie erklärte 2020 zu ihrem "Jahr der Gesundheit". Zum Jahresbeginn schrieb die 39-Jährige in einem Post: "Ich ziehe meine Sportkleidung an und mache einen Spaziergang, dann nehme ich auf der Couch viel Flüssigkeit zu mir und versuche, auf Zucker und ungesundes Essen zu verzichten, was mir nach den Feiertagen schwerfallen wird - aber ich werde es durchziehen!"