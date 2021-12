In Los Angeles feierte der Film "Sing 2" Premiere. Reese Witherspoon kam mit einer besonderen Begleiterin zu dem Event.

Der Film "Sing 2" hat in Los Angeles Premiere gefeiert. Mit dabei war unter anderem Reese Witherspoon (45), die in dem Animationsstreifen die Figur Rosita spricht. Auf dem roten Teppich erschien die Oscarpreisträgerin mit ihrer Tochter Ava Phillippe (22). Beide präsentierten bei ihrem Auftritt Minikleider. Witherspoon zeigte sich in einem rot-karierten Outfit mit langen Ärmeln. Rote Pumps und ein leuchtend roter Lippenstift rundeten den Look ab. Die blonden Haare fielen ihr zu Wellen gestylt über die Schultern.

Ava Phillippe glänzte mit einem Rotton in ihrer ansonsten ebenfalls blonden Mähne. Ihre Haare trug sie zu einem Dutt frisiert. Die 22-Jährige hatte für die Veranstaltung ein schwarzes Minikleid mit breitem, weißem Kragen gewählt. Dazu kombinierte sie schwarze Riemchen-Pumps.

Lange Karriere

Ava stammt aus Reese Witherspoons Ehe mit ihrem Schauspielerkollegen Ryan Phillippe (47). Das Ex-Paar, das 1999 geheiratet und sich 2006 getrennt hatte, hat mit Deacon Reese Phillippe (18) noch ein weiteres Kind. Mit Ehemann Jim Toth (51) bekam Witherspoon zudem einen Sohn namens Tennessee James Toth (9).

Der Film "Sing 2 - Die Show deines Lebens", der im Januar in die deutschen Kinos kommen soll, ist eines der jüngsten Projekte von Reese Witherspoon. Die Schauspielerin steht bereits seit Anfang der 90er Jahre vor der Kamera und feierte zuletzt mit den Serien "Big Little Lies" und "The Morning Show" große Erfolge.