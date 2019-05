Schauspielerin Reese Witherspoon (43, "Das Zeiträtsel") kam am Mittwochabend in einem eleganten Seidenkleid von Elie Saab zur Premiere der zweiten Staffel von "Big Little Lies" in New York. Das trägerlose Kleid überzeugte mit einem nudefarbenen Seidenglanz in Kombination mit großflächigen, schwarzen Mustern sowie einem Schlitz, der ihr linkes Bein zum Vorschein brachte. Eine Raffung um die Taille herum verlieh ihrer zierlichen Figur Kontur.

Bei den Accessoires entschied sich die US-Schauspielerin für Schmuck der Marke De Beers. Sie trug eine goldene Kette mit einem imposanten Diamanten sowie mehrere Ringe an beiden Händen. Dazu hatte sie kleine Ohrstecker in Silber kombiniert. Mit schwarzen High Heels rundete sie den Look gekonnt ab. Die blonden Haare fielen Reese Witherspoon offen über ihre Schultern.