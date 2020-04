Schauspielerin Reese Witherspoon (44, "Big Little Lies") möchte sich auf besondere Art und Weise bei den Lehrerinnen bedanken, die in Zeiten von Corona eine große Aufgabe bewältigen und ihre Schüler von Zuhause aus unterrichten müssen. Die Schauspielerin spendet deshalb 250 Kleider ihrer Lifestyle-Marke Draper James. Das berichtet unter anderem "The Hollywood Reporter".

"Die vergangenen Wochen haben mir so viel Menschlichkeit gezeigt. Ich bin eine Optimistin und sehe immer nur die guten Dinge. Ich war begeistert davon, wie man sich gegenseitig unterstützt hat, besonders die Lehrer", erklärt Witherspoon laut "The Hollywood Reporter" in einem Statement. Sie würden sich ständig neue Techniken und Plattformen überlegen und sich weiterbilden, um mit den Kindern in Kontakt zu treten. "Für die Kinder dieser Welt einzutreten, ist keine leichte Aufgabe. Ich wollte den Lehrern jetzt ein bisschen Liebe entgegenbringen", so Witherspoon.

Lehrerinnen können sich laut dem Kontaktformular des Unternehmens bis diesen Sonntag anmelden und erhalten kommende Woche weitere Infos, wie sie ein Kleid erhalten. Zudem bietet Draper James am 5. Mai einen 25-Prozent-Rabatt an. Dann wird der nationale Lehrertag in den Vereinigten Staaten gefeiert.