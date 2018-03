Dass Reese Witherspoon (41, "Big Little Lies") immer stilsicher unterwegs ist, ist kein Geheimnis. Und auch bei der Premiere des Films "Das Zeiträtsel" am Dienstagabend in London stellte sie ihr Modebewusstsein unter Beweis. Der Hollywood-Star erschien in einem femininen Kleid von Elie Saab in frühlingshaftem Hellblau, das der 41-Jährigen bis zu den Knien reichte. Kleine Details wie die geraffte Schulterpartie und silber-blaue Perlenapplikationen am leicht ausgestellten Rockteil machten die Designerkreation zum absoluten Hingucker.

Getreu dem Motto "Weniger ist mehr" hielt sich Witherspoon in puncto Accessoires eher zurück. Sie verzichtete auf eine Tasche und verlieh ihrem Outfit stattdessen mit mehreren Silberringen und eleganten Saphir-Ohrringen jede Menge Glamour. Für einen modernen Touch sorgten außerdem die silbernen T-Steg-Pumps mit Vinyl-Einsätzen von Christian Louboutin. Die 41-Jährige trug ihre blonde Mähne offen und in sanften Wellen, ihr Make-up war mit Lidschatten in neutralen Tönen und einem Hauch nudefarbenen Lipgloss eher dezent gehalten.