Reise-Outfit Stylische, bequeme Looks für den Flieger

Ein bequemes Outfit kann bei einer Reise viel zum Wohlgefühl beitragen. Mit diesen drei Looks beginnt der Urlaub schon im Flugzeug.

Reiseprofis wissen: Ein Flug kann sich manchmal ganz schön in die Länge ziehen. Wer dabei ein unbequemes Outfit trägt, ist schon vor der Ankunft am Urlaubsort genervt, weil die Bluse verknittert ist oder der Hosenbund unangenehm zwickt. Mit diesen Tipps wird die nächste Reise mit dem Flugzeug um einiges angenehmer: drei bequeme, aber stylische Outfit-Inspirationen für den anstehenden Flug zur Traum-Urlaubsdestination.

Blazer und Hoodie

Blazer und Hoodie - eine Kombination, die man im Alltag wohl eher weniger tragen würde, die aber für die Reise mit dem Flugzeug perfekt ist. Gerade wenn es sich nicht um einen reinen privaten Urlaub handelt. Hier wird bewusst mit einem Stilbruch gespielt. Der Hoodie sorgt für ein bequemes und weiches Tragegefühl, während der Blazer einen Hauch von Business-Eleganz zum Outfit beisteuert.

Unter dem Hoodie oder der Kapuzenjacke kann gerne ein schlichtes Top oder T-Shirt getragen werden. Möglich ist auch ein Sport-Bustier, das kurz über dem Bauchnabel endet. Bei diesem Look wird bewusst mit dem Zwiebellook gespielt. Je nach Temperatur kann das Outfit angepasst werden - Klimaanlagen im Flugzeug können echt für fiese Erkältungen sorgen. Als Hose kann entweder eine zum Blazer passende, eher weit geschnittene Marlenehose kombiniert werden oder eine locker sitzende Jeanshose.

Leggings und Oversized Pullover

Der Klassiker unter dem Flugzeug-Outfits: Leggings machen eine wesentlich bessere Figur als die alte und oft getragene Jogginghose, die man so gerne zuhause auf der Couch trägt. Für die Reise daher also lieber zur eng anliegenden Leggings greifen. Bei der Leggings unbedingt auf gute Qualität achten. Ein hochwertiges Material sieht einfach angezogener aus, als schlecht verarbeiteter Stoff. Dazu passt am besten ein lässiger Oversized-Pullover, der über das Gesäß reicht. Auch ein längerer Cardigan macht sich gut. Auch hier kann man wieder mit dem Zwiebelprinzip arbeiten und unter Pulli oder Cardigan ein schlichtes Basic-Oberteil anziehen.

Baggy Jeans und Basic-T-Shirt

Baggy Jeans sind gerade super angesagt und verkörpern sozusagen einen der bequemsten Jeans-Styles überhaupt. Also perfekt für einen längeren Aufenthalt im Flieger. Dazu passt am besten ein schlichtes weißes Basic-T-Shirt. Model und Influencerin Sofia Richie (23) zeigt uns auf ihrem Instagram-Profil, wie lässig dieser Look aussieht.

In Kombination mit einer stylischen Sonnenbrille und einem angesagten Hip-Bag eignet sich der Baggy-Jeans-Look zum Beispiel auch perfekt für einen Städtetrip. In diesem Outfit lässt sich direkt nach der Ankunft am Flughafen die City erkunden.