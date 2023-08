von Mareike Fangmann Jeder Trend kommt irgendwann wieder – so ist es auch jetzt bei den Retro-Sneaker-Trends 2023. Welche Modelle angesagt sind und wie man sie kombiniert.

Wenn es in der Mode etwas gibt, das seit Jahren nicht mehr aus den Trends wegzudenken ist, sind das sicherlich Sneaker. Ob klassisch in Weiß, in der Ugly-Variante, als Plateau-Modell, oder, oder, oder: Die lässigen Schuhe werden ständig neu erfunden. 2023 liegen (mal wieder) unter anderem Retro-Sneaker im Trend. Welche Modelle besonders angesagt sind und was Sie beim Styling beachten sollten.

Welche Retro-Sneaker liegen 2023 im Trend?

Ob der Vans Old Skool, kultige Supergas aus Canvas oder altbekannte Converse-Modelle: Die Klassiker aus älteren Tagen haben vielleicht noch einige im Schuhschrank stehen – und können sie auch 2023 problemlos ausführen und dabei Trendpunkte sammeln. Wie auch im vergangenen Jahr ist der kultige Adidas Forum weiterhin angesagt. Ebenso wie die Retro-Laufschuhe aus den 70ern, die schon letzte Saison im Kommen waren.

Mit diesen drei Modellen liegen Sie 2023 sicherlich im Trend – und können sie auch nach dem Hype getrost im Schrank lassen. Denn die nächste Trendwelle für die Klassiker kommt ganz bestimmt.

1. Die Klassiker

Der Adidas-Forum-Trend aus dem vergangenen Jahr ist auch 2023 aktuell. Das Modell von 1984 war 2021 in der Varianten mit hellblauen Streifen häufig zu sehen. Der Klassiker kommt jetzt aber in vielen verschiedenen Varianten zum Einsatz: ob als auffälliger High-Top oder auch in der Plateau-Variante in Weiß. Als weißer Sneaker lässt sich der Adidas Forum mit fast jedem Look kombinieren, in bunteren oder auffälligeren Varianten sollte er das Highlight bilden und der Rest des Looks sollte seine Farben aufgreifen.

Affiliate Link -10% adidas Originals »FORUM LOW« Sneaker Jetzt shoppen 89,99 € 99,99 €

Aber auch andere Basketballschuhe und Sneaker liegen wieder voll im Trend, etwa aus der Nike-Court-Familie.

2. 70s-Runner

Dieser Retro-Sneaker-Trend ist auffälliger und kam auch schon im vergangenen Jahr auf: 70s-Runner bekommen 2023 wieder modische Aufmerksamkeit. Mit seiner abgerundeten Kappe und flacher Gummisohle kommt der Laufschuh daher. Wie beim Adidas Forum darf es in diesem Jahr aber auch eine moderne Variante des Retro-Modells sein: Ob eher clean gehalten in Nude-Tönen oder ob farbenfroh und verspielt: Die 70er werden mit dem Retro-Sneaker-Trend zelebriert.

Affiliate Link -18% PUMA ST RUNNER 75 YEARS Sneaker Jetzt shoppen 51,99 € 64,00 €

3. Skater-Sneaker

Wenn eine Marke für Skater-Schuhe steht, ist es sicherlich Vans. Das "Old Skool"-Modell kam nie so recht aus der Mode, liegt aber 2023 wieder im Trend. Es lässt sich vielfältig mixen: ob zum Casual-Outfit aus Jeans und Shirt oder auch zum verspielteren Look mit Rock oder gar Kleid.

Affiliate Link -12% Vans »Old Skool« Sneaker Unisex Jetzt shoppen 69,99 € 80,00 €

Tipp: Mit Gutscheinen für Mode und Kleidung, etwa einem Gutschein von Asos, können Sie übrigens bei vielen verschiedenen Shops beim Einkaufen sparen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.