Look des Tages

Rihanna (31, "Work") schritt bei den British Fashion Awards am Montag in London in einem kurzen Kleid ihrer eigenen Marke "Fenty" über den roten Teppich. Das schulterfreie mintgrüne Minikleid aus Satin schmiegte sich eng an die Kurven der Sängerin an. Zu dem schimmernden Kleid trug sie einen voluminösen Mantel aus Tüll im selben Farbton. Das Spannende dabei: Der Mantel wurde von Trägern aus Diamanten gehalten und Rihanna kombinierte passende Handschuhe.

Zu ihrem Look präsentierte die Sängerin elegante Riemchen-High-Heels aus Satin und Schmuck von Harry Kotlar und Maria Tash: Rihanna trug eine enganliegende, breite Halskette aus funkelnden Diamanten und einen silbernen Ring über den Handschuhen. Ihre dunklen Haare hatte sie zu langen, dünnen Zöpfen geflochten. Das Make-up der 31-Jährigen fiel dezent aus: Nude-Töne brachten ihre grünen Augen zum Strahlen. Rihanna durfte sich auch über eine Auszeichnung freuen: Sie bekam für ihr Label "Fenty" einen British Fashion Award in der Kategorie "Urbaner Luxus".