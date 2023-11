Penélope Cruz (li.) und Riley Keough bei der Chanel-Show in Paris.

Stilvoller Auftritt bei Chanel-Show in Paris

Neben der neuen Frühjahrskollektion waren auch Riley Keough und Penélope Cruz zwei modische Hingucker bei der Chanel-Fashion-Show in Paris.

Von oben bis unten in Weiß gekleidet und dennoch ein Hingucker: Riley Keough (34) und Penélope Cruz (49) haben am Freitagabend bei der Chanel-Fashion-Show in Paris echtes Stilgefühl bewiesen.

Beide greifen zum Chanel-typischen Tweed-Stoff

Die Enkeltochter von Priscilla Presley (78) wählte für ihren Auftritt ein weites Tweed-Mantelkleid mit schimmernden Pailletten, Kragen und beigen Knöpfen. Dieses kombinierte sie mit einer schwarzen Chanel-Tasche und schwarz-weißen Schnürstiefeln mit leichtem Absatz. Ihre haselnussbraunen Haare trug sie offen und natürlich.

Cruz zeigte sich in einem Ensemble aus Rock und langärmeligen Oberteil, letzteres bestach durch kleine Leoparden-Prints. Auch ihr Outfit bestand aus dem Chanel-typischen Tweed-Stoff. Die Schauspielerin wählte eine weiße Tasche und schwarze Stilettos mit Riemchen. Ihre Fußnägel waren Rot lackiert. Die Haare trug Cruz offen und glatt.

Bei Chanel in der ersten Reihe

Beide haben zusammen mit Charlotte Casiraghi (37) und Camila Morrone (26) in der Front Row Platz genommen und die Frühjahrskollektion von Chanel begutachtet.