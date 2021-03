Während Künstler in ganz Europa noch immer mit den Hufen scharren, konnte Rita Ora auf die Bühne zurückkehren - mit Stil und Bling-Bling.

In Zeiten der Coronavirus-Pandemie fallen Festivals und Konzerte flach? Nicht so in australischem Sydney. Dort feierten am Samstag (6. März) rund 36.000 Menschen im Sportstadion Cricket Ground den alljährlich stattfindenden Mardi Gras, eine Veranstaltung für die Rechte der LGBTQ+-Gemeinschaft, samt großer Parade. Auch Künstlerin Rita Ora (30, "For You") feierte vor Ort mit und verfolgte das bunte Treiben. Sie war als Headliner des Abends geladen.

Zwischen all den schillernden und ausgefallenen Outfits der Teilnehmenden stach die Britin durchaus heraus. Um der Masse ordentlich einzuheizen, schlüpfte sie in einen dunkelblauen Pailletten-Body, den sie mit farblich passenden und ebenso funkelnden Handschuhen ergänzte. Ihre Overknee-Stiefel, ebenfalls das Scheinwerferlicht reflektierend, strahlten unterdessen in symbolträchtigen Regenbogenfarben. Ora tanzte auf der Ladefläche eines Pick-ups und gab einige ihrer großen Hits zum Besten, darunter etwa "Anywhere" oder "Let You Love Me".