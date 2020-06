Der britische Sänger Robbie Williams (46, "Angels") hat einen neuen Look. Der 46-Jährige war aber nicht beim Friseur, sondern hat es selbst in die Hand genommen und sich eine Glatze rasiert. Zu sehen gibt es die Aktion auf dem Instagram-Account seiner Ehefrau Ayda Field (41). Die Schauspielerin und Moderatorin bezeichnet die neue Frisur ihres Mannes als "Lockdown-Look".

Außerdem half die US-Amerikanerin beim "Quarantäne-Haarschnitt" mit, wie in dem Video zu sehen ist. Williams erreicht mit dem Rasierapparat seinen Hinterkopf nicht wirklich gut, so dass Field das Zepter übernimmt und die noch vorhandenen Haare entfernt. Field erzählt in dem Clip auch, dass es nicht der erste Haarschnitt dieser Art für Williams sei. Allerdings seien seine Haare beim letzten Mal nicht so kurz geschoren worden. Williams nennt seinen neuen Look ein "extremes Makeover". Ehefrau Ayda scheint es aber zu gefallen.