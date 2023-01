Eine herkömmliche Rolex aus dem aktuellen Katalog kostet irgendwas zwischen 7000 und maximal 108.000 Euro. Sehr seltene Uhren kratzen – je nach Diamantbesatz – in Einzelfällen an der Millionenmarke. Letzteres gilt aber nur für absolute Ausnahmemodelle, die man so nicht bei jedem Juwelier bekommt. Dazu zählt beispielsweise die sündhaft teure Regenbogen-Rolex von Fußballstar Harry Kane, Referenz 116595RBOW. Und selbst seine Ausführung kostet keine Million, dazu fehlen ihm schließlich die Diamanten auf dem Armband.

Zehn Mal Rolex über der Millionenmarke

Bei den teuersten Rolex-Uhren, die es bis heute bei Auktionen zu kaufen gab, markiert die Million nur den Anfang. Denn Oldies, die teils fünfzig Jahre und länger an Handgelenken und in Schubladen von Sammlern, Sportlern und Rennfahrern verbrachten, gibt es nicht in rauen Mengen. Teilweise tauchen sogar Modelle auf, von denen man nicht mehr wusste, dass sie einst existierten.

Unangefochtener Preistreiber ist und bleibt Paul Newman. Uhren, die mit ihm in Verbindung standen, erzielen bei Auktionen die höchsten Preise. Den absoluten Rekord holte eines seiner ersten Daytona-Modelle, welches er 1968 von seiner Frau Joanne als Geschenk erhielt und Zeitlebens immer wieder sichtbar am Handgelenk trug. Dabei müssen teure Daytona-Modelle nicht unbedingt die Haut des Rennfahrers berührt haben – es reicht schon, wenn sie nach einer seiner Uhren aussehen und das gleiche Zifferblatt haben. Eine "Paul Newman"-Daytona ist unter einer halben Million nur schwer zu bekommen.

Des Kaisers alte Rolex

Auch andere Promis verleihen den Uhren einen besonderen Wert. Da wären zum Beispiel Jack Nicklaus und Sir Eric Clapton, deren Rolex-Uhren bei Auktionen die Millionenmarke durchbrachen. Kommen die Attribute "prominenter Vorbesitzer" und "besonders selten" gar zusammen, ist die Grenze nach oben weit offen. So zählt zu den teuersten Uhren der Rolex-Welt der Zeitmesser des letzten vietnamesischen Kaisers Bao Dai, der sich bei einem Aufenthalt in Genf nicht mit einer Uhr von der Stange zufrieden geben wollte und Rolex ganz schön ins Schwitzen brachte.

Diese und noch mehr Geschichten lernen Sie im Verlauf dieser Galerie kennen.

