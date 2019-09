Joaquin Phoenix (44, "A Beautiful Day") wird derzeit für seine Performance als gebrochener Komiker im Film "Joker" gefeiert. Bei der US-Premiere des Streifens in Los Angeles zeigte sich der Schauspieler nun aber von seiner strahlenden Seite. Was sicher auch an seiner Partnerin lag: Rooney Mara (34, "Verblendung") begleitete Phoenix. Zusammen legte das Paar, das verlobt sein soll, einen eleganten Auftritt in schwarzen Outfits hin.

Der 44-Jährige erschien in einem schwarzen Anzug und passender Krawatte. Rooney Mara trug ein zweiteiliges Ensemble mit floralem Muster. Ihr knappes Top ließ sowohl Arme als auch Bauch unbedeckt. Der plissierte Rock, den sie dazu kombinierte, reichte bis zu den Waden. Spitze Riemchen-Pumps in Schwarz rundeten das Outfit ab. Ihre dunklen Haare hatte sie aus dem Mittelscheitel streng nach hinten gebunden, ihr Make-up hielt die 34-Jährige dezent.

Die Comic-Verfilmung "Joker" von Regisseur Todd Phillips (48, "Hangover"), in der Phoenix in der Hauptrolle des verrückten Batman-Gegenspielers zu sehen ist, war bereits der große Abräumer in Venedig. Bei den dortigen Filmfestspielen wurde die Charakterstudie Anfang September mit dem Goldenen Löwen als bester Film ausgezeichnet. "Joker" kommt am 10. Oktober in die deutschen Kinos und gilt auch bei den kommenden Oscar-Verleihungen als einer der großen Favoriten.