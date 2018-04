An diesem Ausschnitt blieben am Freitagabend sicher einige Blicke hängen. Auf der "Race To Erase MS"-Gala in Kalifornien gewährte Rumer Willis (29, "Empire") mit ihrem Kleid tiefe Einblicke. Die goldene Robe bestach durch einen fast bis zum Bauchnabel reichenden V-Ausschnitt, der das Dekolleté der Schauspielerin gekonnt in Szene setzte. Das bodenlange Kleid mit Tüllrock war mit einer Vielzahl an Goldperlen und einem schmalen Goldperlengürtel verziert.

Die Tochter von Hollywoodstar Bruce Willis (63, "Stirb langsam") hielt den Look Ton in Ton und kombinierte zur ausladenden Robe eine goldene Clutch und große goldene Ohrringe sowie einen passenden Armreif und Ring. Ihre Haare trug die 29-Jährige straff nach hinten frisiert. Beim Make-up lag der Fokus klar auf den Augen.