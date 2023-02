In Los Angeles wurden zum 29. Mal die Screen Actors Guild (SAG) Awards vergeben. Sie zählen zu den wichtigsten Preisen der Branche und gelten als Vorboten für die Mitte März anstehende Oscar-Verleihung. Zu den Gewinnerinnen des Abends gehörte Schauspielerin Michelle Yeoh.

Die 60-Jährige erhielt die Trophäe als beste Hauptdarstellerin für ihre Darstellung im Film "Everything Everywhere All at Once". Yeoh stach unter anderem Cate Blanchett, Ana de Armas sowie Viola Davis aus und ist die erste Asiatin, die in dieser Kategorie siegte. Sie widmete ihren Preis deshalb jedem Mädchen, "das so aussieht wie ich". Für Diskussionen sorgte auch ihre Robe von Schiaparelli Haute Couture. An der Vorderseite war eine Reihe goldener Pailletten angebracht. Die verglichen einige Fans in den sozialen Netzwerken scherzhaft mit Pommes frites.